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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته بالمقطم

نيابة
نيابة

صرحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقاً في غرفة نومه، وتم تسليم الجثة لذويه عقب تشريحها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.


كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفي يدعى "أ. س"، 22 سنة طالب جامعي، ويمر بحالة نفسية سيئة منذ سنوات وكان يعالج من الاكتئاب، ويوم الواقعة عثرت عليه أسرته داخل الغرفة وهناك حبل حول رقبته.


كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في غرفة منزله، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاته دون شبهة جنائية وعدم تمكن أسرته من نجدته.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.


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