التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته بالمقطم

صرحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقاً في غرفة نومه، وتم تسليم الجثة لذويه عقب تشريحها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.



كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفي يدعى "أ. س"، 22 سنة طالب جامعي، ويمر بحالة نفسية سيئة منذ سنوات وكان يعالج من الاكتئاب، ويوم الواقعة عثرت عليه أسرته داخل الغرفة وهناك حبل حول رقبته.



كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في غرفة منزله، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاته دون شبهة جنائية وعدم تمكن أسرته من نجدته.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.



للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.