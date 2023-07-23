عاجل
لا شكاوى لأصحاب المصانع من انقطاع الكهرباء.. البنية التحتية الحل
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تقارير تكشف رفض ماركو سيلفا عرض الهلال وأهلي جدة

ماركو سيلفا
ماركو سيلفا

حسم المدرب البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام موقفه من العروض التي قدمت له للتدريب في الدوري السعودي.

يعمل أهلي جدة على التعاقد مع المدرب سيلفا، ودخل في مفاوضات جادة معه، من أجل قيادة الفريق الكروي، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الموسم الكروي الجديد.

أكدت تقارير صحفية، أن ماركو سيلفا متمسك بالاستمرار مع ناديه فولهام، ورفض الرحيل.
وتابعت، أن ماركو سيلفا قال لا لعرض أهلي جدة الذي وصل قيمته إلى 40 مليون يورو.

وأضافت أن ماركو سيلفا يريد الاستمرار مع فولهام، وأكد إلتزامه مع النادي الإنجليزي، رغم وصول عرضين سعوديين كبيرين للمدرب البرتغالي.

وتابعت، أن نادي فولهام بات قريبا من التعاقد مع اللاعب المكسيكي راؤول خيمينيز، قادما من وولفرهامبتون.
 

مواد متعلقة

الأهلي السعودي يفاوض مدرب فولهام الإنجليزي

خطوة جديدة من فولهام لمنع رحيل ميتروفيتش رغم إغراءات الهلال

ميتروفيتش متمسك بعرض الهلال رغم رفض فولهام

مانشستر يونايتد يضرب فولهام بثنائية في ختام البريميرليج

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي

هالاند ومحرز يقودان تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فولهام
الجريدة الورقية