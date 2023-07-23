محاميو الشرقية يتضامنون مع زميلهم بعد إصابته علي يد آخرين

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، محامي حر، مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر، نتيجة تعدي آخرين عليه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

والبداية جاءت عندما تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من محامي حر، يفيد بأنه أثناء مروره بسيارته الخاصة في دائرة قسم أول العاشر من رمضان، تعرض لاعتداء من قبل 3 أشخاص مجهولين؛ عندما عاتبهم على كسر المرآه الخاصة بسيارته، وقاموا بطعنه بسلاح أبيض " مطواه"ما أصابه بجرح طعني نافذ بالظهر.

على الفور، تم نقل المحامي المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم، وتم حجزه بالعناية المركزة، وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة.

وقال عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، في تصريحات للوفد بأنه تابع الحالة الصحية لزميلهم إسلام حسني المحامي بالعاشر من رمضان، والذى تم طعنه من قبل بعض الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أنه تواصل مع القيادات الأمنية فور علمه بالأمر، ووجه محمود تفاحة عضو مجلس النقابة وعضو الشباب بالشرقية، لمتابعة الحالة وحضور التحقيقات، مؤكدا بأن حق المحامي مش هيبات، ولن تهدأ نقابة المحامين حتي يتم ضبط الجناه.

وأكد عفيفي، أن الأجهزة الأمنية بالمديرية والعاشر من رمضان، لم تتوانى في التحقيق في الواقعة، حتى تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم عرضهم على النيابة العامة التي بدأت منذ قليل التحقيق في الواقعة معهم.