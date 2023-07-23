موعد انكسار الموجة الحارة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بمختلف المحافظات.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، إننا :"نتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة لتصل لـ 90% على السواحل الشمالية، و85-90% على القاهرة الكبرى".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها لهذا الوقت من العام بنحو درجتين لـ 3 درجات.

وتابعت غانم :" نتأثر بموجة طويلة من ارتفاع درجات الحرارة"، لافتة إلى أننا نتأثر بظواهر جوية ومناخية أدت لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة واحترار عالمي في كل دول العالم التي تشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، وتعتبر مصر الأقل تأثرًا بهذه الموجة.

وواصلت أن تأثير ظاهرة النينو هذا العام أدت للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذه الموجة مستمرة حتى بداية شهر أغسطس.

وأكملت أنه مع بداية أغسطس تبدأ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية ولكن تظل نسب الرطوبة مرتفعة ولكنها تكون أقل حدة مما نشهده الأسبوع الجاري.

ارتفاع درجات الحرارة في العالم:

ويعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليًا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.

نصائح مهمة يجب اتباعها لمواجهة الموجة الحارة:

1- شرب الماء بكميات كافية: يجب عليك تناول الماء بكميات كافية طوال اليوم حتى تجنب الجفاف وتفادي الإصابة بالحرارة الشديدة، ويجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

2- الحفاظ على درجة حرارة المنزل: يفضل البقاء في المنزل خلال فترات الحر الشديد، وضبط درجة الحرارة في المنزل بواسطة تشغيل المكيفات الهوائية أو الشبابيك للتهوية، ويمكن استخدام الستائر لتخفيف درجة الحرارة.

3- تجنب التعرض للشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض للشمس المباشرة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ويفضل الخروج في الفترات الأقل حرارة مثل الصباح الباكر أو المساء.

4- ارتداء ملابس مناسبة: يجب ارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة للحرارة الشديدة، ويفضل اختيار الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية الخفيفة وتجنب الملابس الضيقة والقطنية الثقيلة.

5- تجنب الأنشطة الشاقة: يجب تجنب الأنشطة الشاقة والتي تزيد من درجات الحرارة داخل الجسم، ويفضل الاسترخاء في الأماكن المكيفة.

6- تناول الطعام الصحي: يجب تناول الأطعمة الصحية والخفيفة التي تحتوي على الماء والمعادن والفيتامينات، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والتي تزيد من درجة الحرارة داخل الجسم.

7- الاهتمام بالحيوانات الأليفة: يجب الاهتمام بالحيوانات الأليفة خلال فترة الموجة الحارة، وتجنب تركها في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة.