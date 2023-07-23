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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحلبوسي يؤكد دعم العراق لجهود عودة الأمن والاستقرار في اليمن

محمد الحلبوسى
محمد الحلبوسى

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل في عودة الاستقرار والأمن باليمن، ويدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك.

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العراق يؤكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

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وذكر المكتب الإعلامى للحلبوسى  فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الحلبوسى استقبل وزيرَ خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع فى المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة.

 

ومن جهته، أشار بن مبارك إلى أن زيارته إلى بغداد تأتى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها، مشيدا بالدور الإيجابى للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التى تشهدها المنطقة.

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