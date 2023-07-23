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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرية الروسية: انتهاء التدريبات المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان

البحرية الروسية
البحرية الروسية

 

أعلن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، انتهاء المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان، التي تحمل اسم تفاعل الشمال 2023.

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وأشار أسطول المحيط الهادئ لروسيا، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن "التدريبات البحرية الروسية-الصينية التي نفذت في الفترة من 20 إلى 23 يوليو بعنوان (تفاعل الشمال 2023) انتهت فعالياتها في بحر اليابان، وبعد الانتهاء توجهت السفن الحربية الروسية والصينية إلى فلاديفوستوك".

وذكر البيان أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتا إلى أنه تم إجراء حوالي 20 تدريبًا قتاليًا، بما في ذلك التدريبات على استخدام الأسلحة على أنواع مختلفة من الأهداف.

وأضاف أن البحرية الروسية تم تمثيلها خلال التدريبات بالسفينتين أدميرال تريبوتس وأدميرال بانتيليف من الطراز المضاد للغواصات، وبطرادات الصواريخ "ألدار تسيدينشابوف" و"جريمياشي"، بالإضافة إلى بعض سفن الدعم، مشيرا إلى أن الفرقة البحرية الروسية كانت تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي الأدميرال فاليري كازاكوف.

ونوه البيان إلى أن التدريبات البحرية شملت أيضًا أكثر من 30 طائرة بحرية من الجانبين الروسي والصيني، بما في ذلك طائرات حربية مضادة للغواصات وطائرات هليكوبتر وصواريخ اعتراضية.

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