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الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة شخصين في انهيار جسر على طريق سريع باليونان

انهيار جسر في اليونان
انهيار جسر في اليونان

لقي شخصين على الأقل لقيا حتفهما، بعد انهيار جسر على طريق سريع، بالقرب من مدينة "باتراس"الساحلية اليونانية، اليوم الأحد.

 

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اليونان.. وفاة شخصين واحتجاز آخرين تحت الأنقاض بعد انهيار جسر قيد الإنشاء

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انهيار جسر تحت الإنشاء.. كارثة عنوانها الفساد

 انهيار جسر في اليونان

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تحمل جثتين إلى سيارة إسعاف.

وذكر عضو في فريق الإنقاذ في الموقع للقناة التلفزيونية "مازلنا نبحث عن مزيد من الأشخاص، الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

 

وأكدت فرق الإطفاء الانهيار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الجسر، الذي انهار، كان من المقرر هدمه، نظرا لأنه غير مستقر. وأظهرت الصور وجود قطعتين من المعدات الثقيلة على الجسر، وقت وقوع الحادث، بما في ذلك رافعة ضخمة.

 

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