تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس المقبل (شاهد)

كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، تفاصيل الأوكازيون الصيفي والذي يبدأ 7 أغسطس المقبل.

وتابعت "هيكل" خلال تصريحاتها عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم الأحد، أن مدة الأوكازيون ستكون شهرا قابلة للزيادة.

وأشارت إلى أن أهم مميزات الأوكازيون الصيفي هو تقديم تخفيضات كبيرة للمستهلك، تصل لأكثر من 70%، لافتة إلى أن الاوكازيون ليس إجباري على المحلات، ويتم تحديد نسبة التخفيض حسب ظروف كل محل والمخزون المتواجد لديه.

وواصلت هيكل أن من أهم شروط المشاركة في الاوكازيون الصيفي هو وضع السعر قبل وبعد التخفيض، مع ضرورة إخراج فواتير وليس بيان أسعار، موضحة أن هناك عقوبات يتم اتخاذها وإجراءات قانونية.

المواطنون ينتظرون الأوكازيون الصيفي

ينتظر المواطنون بدء موعد الأوكازيون الصيفي، وذلك لشراء احتياجاتهم من الملابس بأسعار مخفضة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بدء التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري الأوكازيون الصيفي حتي يتسنى للمواطنين شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة .

وبحسب قرار وزارة التموين فإن الأوكازيون الصيفي سينطلق ‏يوم 7 أغسطس 2023 ويستمر لمدة شهر، علي أن يكون لكل محل أسبوعين اشتراك في التخفيضات.

تصاريح الأوكازيون الصيفي

وفرضت وزارة التموين على المحال التي ترغب في المشاركة بـ الأوكازيون الصيفي ، خلال موسم التخفيضات ضرورة الحصول على موافقة وتصريح من مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية.

واشترطت الوزارة على المحال قبل الدخول في الأوكازيون الصيفي الإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما أكدت وزارة التموين إن ‏الأوكازيون الصيفي أن الفرصة سانحة للمواطنين والتجار، لإستغلال الأوكازيون الصيفي وشراء حاجاتهم الأساسية خلال ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون وسيساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين، وتمنحهم فرصة شراء أكثر من منتج، وتساعد التجار في تصريف كل ‏البضائع الموجودة لديهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوكازيون الصيفي يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وأنه لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏يتضمن محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية وكافة المحلات .

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