عاجل
لا شكاوى لأصحاب المصانع من انقطاع الكهرباء.. البنية التحتية الحل
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال 11 إرهابيًا في مناطق متفرقة بالعراق

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، اعتقال 11 إرهابيا في مناطق متفرقة من البلاد.

txt

العراق يؤكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

txt

العراق: ملتزمون بمعاهدة فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية بالبلاد

العراق

وقال المتحدث باسم الجهازِ صباح النعمان - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن قوات الجهاز نفذت سلسلة عمليات في مناطق مختلفة من البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وتفتيش وتدمير 7 أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك، إلى جانب اعتقال اثنين من الإرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في محافظة الأنبار.

وأضاف أنه ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية أسايش السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين في مناطق مختلفة من المحافظة أحدهم يشغل منصب أمير مجموعة إرهابية في عصابات "داعش"، مؤكدا استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول التنظيم الإرهابي.

مواد متعلقة

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

محمد رضوان ونوارة نجم ضيفا "معكم" مع منى الشاذلي

قضوا على الأحياء واستهدفوا الأموات.. الاحتلال يقصف مقابر غزة (صور)

حقيقة اعتقال وزير الخارجية الباكساني السابق

الجفاف يضرب قرى العراق| فيديو

الرئيس العراقي: البلاد تعيش مرحلة جديدة

الأعرجي ومجلس الأمن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش

ضبط 3 إرهابيين في نينوى والأنبار

الجريدة الورقية