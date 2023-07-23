"لنشر سماحة الإسلام" ندوات دينية بمراكز شباب المنيا

نظمت منطقة وعظ المنيا ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدني وادارات الهيئات الشبابية"، ندوات دينية بمراكز الشباب بالمنيا ،والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا والأزهر الشريف .

وتم تنفيذ عدد من الندوات الدينية، عن أهم القضايا التى تخص الشباب، وذلك بمراكز شباب المدينة أ، وماقوسة، والمدينة ج، وابو فليو، وذلك تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهوارى

وتهدف القوافل الدعوية إلى نشر الفكر الوسطى ، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات ، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة ، وسوف تشهد القوافل في الفترة القادمة انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف ، فى جميع مراكز الشباب بمحافظة المنيا

يأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، اشراف الأزهر فضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الدينى بالوعظ ،وإشراف إدارة البرلمان ، وإدارة الهيئات الشبابية ، احمد طه مدير ادارة البرلمان ، وحيد شحاتة مدير إدارة الهيئات الشبابيه ،علاء عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ،نادي عبد الهادي ، اشرف محمد عبد الاعلي مسنقي برامج الوعظ