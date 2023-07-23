الاحتلال يبني جدارًا معدنيًا فوق الفاصل بالقدس.. (فيديو)

دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجدار الفاصل بتركيب جدار معدني فوقه، في منطقة الضاحية شمال القدس المحتلة.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو يظهر فيه، معدات تحمل جدار معدني أعلى الجدار الفاصل الذي شيدته قوات الاحتلال.

وكانت حركة المقاومة "حماس"، طالبت في مطلع الشهر الحالي، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بهدم جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

وذلك في بيان صدر عن عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، بمناسبة مرور 19 عامًا على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي) الذي وصف جدار الفصل الإسرائيلي بأنه غير قانوني، موضحًا، أنه على العدل الدولية أن تخرج هذا الرأي إلى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال بهدم الجدار ووقف تبعات إقامته وتعويض شعبنا.

مصادر محلية: " الاحتلال يقوم بتركيب جدار معدني فوق جدار الفصل العنصري في منطقة الضاحية شمال القدس المحتلة". pic.twitter.com/36DofxxJ4s — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2023

وفي 9 يوليو 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، قرارًا استشاريًا يقضي بإدانة وتجريم الجدار الإسرائيلي بالضفة.

وشرعت إسرائيل في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية، قبل 20 عامًا (في يونيو 2002) ويبلغ طوله نحو 712 كيلومترًا، وهو مكوّن من أسلاك شائكة وخنادق وأسلاك كهربائية، وجدران من الأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار.

ويقع 85% منه في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو يعزل 9,4% من الأراضي الفلسطينية عن القدس وإسرائيل، بحسب الأمم المتحدة.

وتحول الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية رمزًا للاحتلال بالنسبة للفلسطينيين الذين يطلقون عليه تسمية جدار الفصل العنصري.