مواعيد اختبارات قطاع كرة القدم النسائية بنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن إقامة اختبارات قطاع كرة القدم النسائية، من أجل اختيار أفضل العناصر التي ستنضم للقطاع خلال الموسم المقبل، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويؤكد النادي أن الاختبارات ستكون مجانية بدون أي رسوم ، ومتاح المشاركة لجميع الأعمار والفئات السنية.

حيث ستكون الفترة من ٤ إلى ٦ مساء للاختبارات من مواليد ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٤، والفترة من ٦ وحتى ٨ مساء للاختبارات من مواليد ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٨، والفترة من ٨ وحتى ١٠ مساء للاختبارات من مواليد ٢٠٠٣ إلى باقي الأعمار السنية الأكبر.

ويتم التسجيل في الاختبارات من خلال إرسال رسالة واتساب على الرقم ٠١٢٢٢٥٩٩٩٩١، مدون فيها الاسم وتاريخ الميلاد والمحافظة، لإتمام إجراءات التسجيل والمشاركة في اختبارات الأربعاء.

ويشرف على اختبارات بيراميدز مجموعة من أفضل المدربين لانتقاء أفضل العناصر التي ستمثل النادي خلال الموسم المقبل في دوري كرة القدم النسائية وغيره من البطولات.