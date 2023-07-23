أحمد سعد عن عيد ميلاد زوجته: وش السعد

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة زوجته علياء بسيونى بعيد ميلادها، حيث شارك جمهوره صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام وكتب قائلًا: "كل سنة وأنتى طيبة يا نور عينى يا وش الخير والسعد".

وكان رزق أحمد سعد منذ أيام، بمولودته الثانية مريم من زوجته علياء، ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام فى المستشفى وهو يحمل طفلته بعد ولادتها. وكتب أحمد سعد على الفيديو، "الحمد لله رزقني الله بمريم أحمد سعد، اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا أسطوريا بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، حيث وصل احمد سعد الي تونس برفقه مدير اعماله أندرو داوود ومنظم الحفلات المصري تامر عبدالمنعم واحيا حفلا تاريخيا مع المتعهد التونسي شمس، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع من محبى الفنان أحمد سعد ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وكان في استقبال أحمد سعد، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، وتم اهداءه الورود فور وصوله المطار للترحيب به، واصطحابه لمقر إقامته، وحظى سعد بترحيب واسع من الشعب التونسي الذى حرص على استقباله بشكل يليق به وبنجوميته وإلقاء التحية له والتفاعل معه طوال الحفل.

وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقين: السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما تم تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وتفاعل الجمهور التونسي بشكل كبير مع أحمد سعد، خلال الحفل، وقدم النجم عددًا من أغانيه الشهيرة، أبرزها إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي، وغيرهم.

ويعد النجم أحمد سعد من اهم الأصوات على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، ويحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، نظراً لنوعية أغنياته التى تساير العصر، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة ، كما يعد المطرب الأكثر طلبا فى الحفلات داخل مصر وخارجها.