الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيريز يحذر أنشيلوتي من مبابي

مبابي
مبابي

سادت حالة من القلق لدي فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعدما قررت إدارة باريس سان جيرمان منع كيليان مبابي، من السفر مع الفريق لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد باليابان.

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وحسب ما نشرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن بيريز تواصل بشكل عاجل مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعد الأنباء التي ترددت باستبعاد مبابي من معسكر باريس سان جيرمان باليابان.

وأوضحت أن رئيس ريال مدريد قام بتحذير أنشيلوتي بعدم الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام، حيث قال له: "لا تفكر حتى في قول أي شيء عن هذا الموضوع".

وأشارت إلى أن بيريز شدد على اللاعبين بعدم الحديث عن صفقة مبابي في الصحافة، ولا يصرحون بإي شئ يخص الصفقة.

ويستهدف الثنائي الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح مبابي قريب من الرحيل عن البي أس جي.

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