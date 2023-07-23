الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاتي على رادار آرسنال وبرشلونة يرفض عرض الجانرز المبدئي

فاتي
فاتي

تحرك نادي آرسنال من أجل التعاق مع نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قدم عرضا مقابل 50 ملين يورو، للتعاقد مع أنسو فاتي في الميركاتو، لكن برشلونة يريد المزيد من أجل الموافقة على بيع لاعبه.
 

رغبة فاتي
 

يأتي ذلك رغم رغبة فاتي في البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل، والمنافسة على تواجده في مركز أساسي مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا.
 

ومازال برشلونة يسعى إلى ضم جناح ولاعب جديد في خط الوسط، بشرط بيع أحد اللاعبين المهمين في الفريق الكتالوني.

وتابعت التقارير، أن بيع الثلاثي أومتيتي ونيكو وكولادو وكليمنت لينجليه وحده لا يكفي لاستمرار البرسا في الميركاتو، وعليه سيضطر لإضافة أسم فاتي وفيران توريس من أجل توفير سيولة مالية.

 

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