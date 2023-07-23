ضبط 37 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بسوهاج وذلك لضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام ومراكز المديرية..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الداخلية تُواصل مُطاردة تجار السلاح

ضبط عدد (37) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(7بنادق آلية–8بنادق خرطوش-22فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (32متهم " لعدد 7منهم معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي سياقٍ مُتصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو يتضمن إعتزام سيدة إلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتتداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيرةالغربية بمديرية أمن الجيزةمن كلٍ من (زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص "مالك عقار كائن بدائرة القسم") ، لقيامها بمحاولة إلقاء نفسها من شرفةالشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها ، إلا أنهماقاما بمنعها..وبمواجهة المذكورةأيدت ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفرالبطيخ –الزرقا)وقسم شرطة (دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (4) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 4متهمين لـ "3منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .