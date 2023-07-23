الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. اشتعال النيران بمعمل تحاليل بالإسكندرية

حريق بمعمل بفب الإسكندرية
حريق بمعمل بفب الإسكندرية

تسببت ارتفاع درجات الحرارة في حدوث ماس كهربائي، واشتعال نيران بمعمل تحاليل طبية بعقار في منطقة العصافرة قبلي دائرة حي المنتزه ثان  بالاسكندرية، دون حدوث إصابات، وتبين من التحريات المبدئية أن الحريق سببه مولد كهرباء.مما تستبب فى ذعر وفزع رواد المعمل وفروا هاربين خوفا من الموت .

كان قد تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بمعمل تحاليل طبية بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وانتقل مأمور وضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمعمل تحاليل طبية خاص بالطابق الثاني علوي بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران لمحتويات المعمل، دون حدوث أي إصابات. نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار، فيما تبين من التحريات المبدئية تشير نشوب الحريق بسبب مولد كهرباء بمخزن المعمل، وتم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

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