فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة بمراكز الثقافة الإسلامية

للعام الدراسي 2023م – 2024م..

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين (الرجال– السيدات) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في التوسع في عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الثلاثاء 18 / / 2023م حتى الأربعاء 9 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

يأتي ذلك بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي أربعمائة جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

عدد المراكز الثقافية الإسلامية

علمًا بأن عدد المراكز الثقافية الإسلامية (35) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وهي: