إزالة الشفاطات والماكينات المخالفة على بحر البنات بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بغرب الفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجارية.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر بكافة مراكز المحافظة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، خلال فصل الصيف.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم برئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر البنات وقارون بنطاق هندسة ري يوسف الصديق.

وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 21 حالة تعدي على جانبي الترع، عبارة عن مواسير وشفاطات على جانبي بحر البنات وامتداد بحر قارون وفروعه، بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.

وفي نفس السياق قام المهندس مصطفى جودة مدير هندسة ري يوسف الصديق وبحضور المهندس محمد زيدان مدير إدارة توزيع المياه، بالمرور على محطة الطاجن لرفع المياه على بحر النزلة والمغذية لبحر البنات، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام هندسة ري يوسف الصديق.

وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخاصة خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي بحر النزلة.

متابعة حالة مياه الري ومناسيب أفمام الترع بالفيوم

وصرح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجها مقاولي التطهير برفع كافة المخلفات التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

وأضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتماما خاصا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية كافة الأراضي الزراعية التي تشملها مقررات المياه.