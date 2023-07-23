موعد ومكان عزاء والد مي كساب

تستقبل الفنانة مي كساب عزاء والدها الراحل بعد غد الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ووصل جثمان والد الفنانة مي كساب منذ قليل إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد من أجل أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير، وكان أول الحضور مطرب المهرجانات أوكا زوج الفنانة مي كساب وشقيقة الفنان مي كساب أيضا.

وظهرت مي متأثرة بفقدان والدها وترتدي طرحة بيضاء وكان بجوارها عدد من صديقاتها منهن لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم ونرمين جمال، وتتلقي الفنانة مي كساب عزاء والدها الراحل بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

مي كساب في جنازة والدها

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

حرص كل من الفنانة عفاف مصطفى وظهرت وهي ترتدي طرحة بيضاء، والفنان منير مكرم، والمخرج معتز التوني، وهشام ماجد، وإيهاب فهمي، وسليمان عيد، وعدد من أصدقاء زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، على تقديم واجب العزاء للفنانة مي كساب، وحضوره جنازة والدها التي تقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ، ولم يحضرالجنازة من نجوم مسلسل جعفر العمدة الإ الفنان أحمد فهيم.

وكان والد الفنانة مي كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية، وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

ويذكر أن شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي وشارك عدد كبير من النجوم منهم أيمان العاصى، وهالة صدقي والفنان أحمد فهيم والفنان طارق النهري، والفنانة منه فضالي، والفنان مجدي بدر، المسلسل من إخراج محمد سامي .

مي كساب في جنازة والدها

وكان رحل عن عالمنا في صباح فجر اليوم والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض، وأعلنت مي كساب عن تشييع الجنازة اليوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

وكان والد الفنانة مي كساب، تعرض لأزمة صحية وخضع لأجراء عملية وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

نبذة عن مي كساب

مي كساب خريجة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان .

متزوجة من محمد صالح الملّقب بـ“أوكا” ولديهما فريدة وداليدا ونوح.

مي كساب هي ممثلة ومغنية كانت بداياتها الفنية في الغناء، حيث أطلقت أغنية “غمض عينيك”، ثم أصدرت العديد من الألبومات، منها “حاجة تكسف” عام 2005” ،أحلى من الكلام” عام 2007” ،حبيبي وعدين” عام 2013.

كذلك شاركت في العديد من المسلسلات، ومنها : “لا أحد ينام في الإسكندرية” 2006” ،قلب امرأة” 2007” ،خاص جدًا” 2009،“عايزة أتجوز” 2010” ،جنى في بالد العجائب” 2012” ،حاميها وحراميها” 2013” ،لما تامر ساب شوقيه” 2015” ،جراب حواء” 2016” ،لـ أعلى سعر” 2017” ،فارس بال جواز” 2021.

كذلك لعبت أدوارًا متنوعة في عدة أفلام، أبرزها: “إزاي البنات تحبك” 2003” ،خليج نعمة” 2007” ،كباريه” 2008” ،الفرح” 2009” ،رسائل البحر” 2010” ،حلم عزيز” 2012” ،كلبي دليلي” 2013” ،النبطشي” 2014” ،طلق صناعي” 2018” ،استدعاء ويل عمر2019، كما شاركت في فيلم بوبوس مع الزعيم عادل إمام

وشاركت الفنانة مي كساب في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سامي ومن بطولة محمد رمضان، مس كساب، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي أحمد داش ، منة فضالي.