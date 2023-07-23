محمد سعد رمضان يكشف حكم الحج بالاقتراض أو التقسيط

كشف فضيلة الشيخ محمد سعد رمضان الإمام والخطيب لدي وزارة الأوقاف المصرية، حكم الشريعة الإسلامية بشأن الحج بالاقتراض أو التقسيط.

وقال محمد سعد رمضان أن الحج عن طريق الاقتراض والتقسيط وإن كان الحكم الشرعي أنه عقد فيما بينك وبين المؤسسة أو الفرد وإذا ذهب سيكون صحيحا وحجه مقبولا ولكنه ضيق على نفسه وأقحم نفسه فيما يجب واجبًا عليه إلا بالاستطاعة العادية.

وأضاف: "لا حرج على من أخذ من هذه التيسيرات والتمويلات للحجاج لكي يذهبوا ويحجوا ولكن الدعوة والنصيحة أن تقدر ظروفك إذا كنت لا تستطيع أن توفي بها فيما بعد أرجوك لا تقحم نفسك في زيادة مديونية قد تعجز تمامًا عن الوفاء وهذه مسألة ترتيبية شخصية".

وتابع محمد سعد رمضان: "الحج شعيرة وركن من أركان الإسلام وهو واجب على كل مكلف بالغ عاقل مستطيع ذكرًا كان أو أنثى، وهو لكل من اكتمل عقله لأنه معنى خفي لا يدرك إلا بظهور علامات وجوبًا متراخيًا، ولكن إذا وصل الإنسان إلى 60 عامًا يأتي الحكم على الحج فوريًا إذا توفرت الاستطاعة والنبي يُحذر من تأجيل الحج إذا وجدت الاستطاعة فلا بد أن تبادر من فورك".