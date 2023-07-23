ماركينيوس يعلق على قرب رحيل مبابي عن باريس

كشف الدولي البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، عن وجهة نظره فيما يخص اقتراب زميله كيليان مبابي من الرحيل عن النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد اتخذت قرارًا بعدم سفر مبابي مع الفريق خلال الجولة التحضيرية باليابان.

وأكد ماركينيوس أن الحديث عن مبابي يعد أمرًا حساسًا، وذلك بسبب أنه لاعب استثنائي بالفريق، كما أنه يتمتع بقوة فنية وبدينة كبيرة على عكس البعض.

وشدد الدولي البرازيلي على أنه يرغب في تواجد مبابي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه سيساعد البي أس جي على التتويج بالألقاب.

تصريحات ماركينيوس

تحدث البرازيلي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، حيث قال: "التحدث عن كيليان أمر حساس، فهو لاعب استثنائي ويتمتع بقوة كبيرة فوق بعض اللاعبين، لكن الأمر يتعلق بالإدارة".

وتابع: "أرغب في استمراره وأن يكون جزءًا من الفريق في الموسم المقبل، مما يساعدنا في المنافسة على البطولات، إنه أحد أهم لاعبينا ودائمًا ما كان حاسمًا في العديد من المباريات".

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي يرغب في الرحيل عن البي أي جي هقب نهاية تعاقده والتي ستكون الصيف المقبل من عام 2024.

وأوضحت أن هناك اهتمام من جانب الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي بالحصول على خدمات مبابي خلال الميركاتو الحالي.