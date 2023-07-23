حجز عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة سيدة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحجز عامل، 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بالتسبب بوفاة سيدة، بعدما صدمها بتروسيكل.

الأجهزة الأمنية كانت نجحت في كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها ، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.​