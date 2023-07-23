إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 ،والتي أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة على مساحة 870 متر مربع عبارة عن إزالة حالتي

وتعد بمساحة 350 م 2 عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت بكوم حماده، وإزالة حالة تعد بمساحة 300 م 2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالدلنجات ، 4 حالات تعد بمساحة 130 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض و الأحمر بنطاق قري النبيرة والضهرية

وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي بنكلا العنب بمركز إيتاي البارود ، على مساحة 90 م2 عبارة عن شدة خشبية إستعدادا لعمل قواعد وسملات خرسانية داخل وبجوار مبنى قديم بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم ، لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ، والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.