غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية السلطان حسن

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الجمعة ، عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانا، بقرية السلطان حسن إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، غدً الإثنين وعلى مدار يومي ٢٤ و٢٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، والوصول إلى القرى والمناطق النائية والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ، وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر " فحص عشوائي للسكر والضغط وعمل الأشعة ، وتحويل الحالات الكبرى للمستشفيات ، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن هذه القوافل الطبية الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، ووزارة الصحة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.