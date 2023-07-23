إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 21 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة عدد 1 حالة تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة 13 سهمًا، 12 قيراطًا، و9 أفدنة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

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وتمكنت الحملة من إزالة عدد 20 حالة تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 2 سهمًا، 2 قيراطًا، 2 فدانًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.