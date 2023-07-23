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الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، ومؤكدة أن ثورة يوليو كانت بداية التصحيح لوضع الدولة المصرية وانطلاقة للجمهورية الأولى.

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انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

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رسائل السيسي خلال كلمته للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وقالت المشرف العام على المجلس، أن ثورة 23 يوليو كانت البداية الحقيقية لمفهوم العدالة الاجتماعية، كما أنها كانت السبيل لتصحيح المسارات المتعلقة بكل الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أنه منذ أيام قليلة احتفلنا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي كانت بداية انطلاقة للجمهورية الجديدة، واليوم نحتفل بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو، وكلا من ثورة 30 يونيو و23 يوليو بمثابة عنوان الإصرار والتحدي، وكان الجيش المصري العظيم الحامي لمقدرات البلاد والملبي لنداءات الشارع.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة المصرية، داعية المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه خير وصالح البلاد والعباد، متمنية كل التوفيق للقوات المسلحة المصرية في حماية مقدرات الوطن، ومطالبة الشعب المصري العظيم أن يكون خير سند  لبلاده.

وعاهدت المشرف العام على المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يبذل المجلس قصارى جهده بالتعاون والتكاتف مع جميع أجهزة الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة حتى يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في بناء وتنمية الوطن.

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