تحصين 23 ألف رأس ماشية بمحافظة بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وفقاً لتوجيهات ومتابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتمكنت الحملة من تحصين 23 ألف رأس ماشية، وذلك منذ انطلاقها منتصف يوليو الجارى وحتى 19 من نفس الشهر، من خلال فرق التحصين فى 110 وحدات بيطرية، بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا، أن فعاليات الحملة تستمر لمدة شهر، إلى جانب تنظيم حملات التوعية، وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن أى حالة اشتباه لأمراض وبائية.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد أعلن إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، يوم السبت ١٥ يونيو الجارى وتستمر لمدة شهر فى كافة مراكز المحافظة، مناشدا المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين، حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاجيتها.

ولفت إلى أن مديرية الطب البيطري تشارك في الحملة القومية بــ110 وحدة بيطرية، لتغطية كل القرى والتوابع طوال فترة الحملة، من خلال 110 لجنات بيطرية يومية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كل أوجه الدعم لإنجاح الحملة.