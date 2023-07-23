العثور على جثمان مجهول الهوية بمياه ترعة بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثمان شاب مجهول الهوية من مياه ترعة بنطاق مدينة صان الحجر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بنطاق دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لـ "شاب" فى منتصف العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد هوية الشاب.