تزامناً مع العطلة الرسمية.. إقبال كبير على شواطيء الإسماعيلية

شهدت شواطيء مدن الإسماعيلية، وفايد وأبو سلطان والفنارة، صباح اليوم الأحد، إقبالاً من الزائرين على قضاء العطلة الرسمية أمام شواطيء بحيرة التمساح وقناة السويس والبحيرات المرة .

وتسجل درجات الحرارة بالاسماعيليه اليوم ارتفاعا في معدلاتها حيث سجلت 40 درجة مئوية .

وتشهد شواطيء الإسماعيلية لليوم الرابع على التوالي تزامنا مع العطلات الرسميه بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو تزاحم الحافلات والمركبات في محيط الأندية والشواطيء بمدينة الإسماعيلية فيما تكدست حركة المرور بمدخل طريق الشواطيء بمدينة فايد

وقال أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالإسماعيلية، أن هناك إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر للاستمتاع بمياه البحر الصافية والشواطىء الرملية، مؤكداً أنه تم الاستعداد المسبق لاستقبال الزائرين من خارج المحافظة للشواطيء بالاسماعيليه وفائدة بتوابعها وتوفير كل سبل الرفاهية والاسترخاء للرواد.

وتابعت إدارة السياحة بديوان عام المحافظة حالة الشواطئ للتأكد من تواجد المصيفين داخل الخط الآمن، وتوافر كافة الخدمات الأساسية لإرضاء المصطافين وذلك بالتنسيق والتعاون مع مدير السياحه بمدينة فايد للحفاظ على الشواطئ وتنظيفها طوال فترة تواجد الزوار بها واظهار المنظر الجمالي لها.و صيانة المرافق، ومناطق الألعاب والمسطحات الخضراء.

وانتظمت حركة المرور أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق المحافظة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطواري.