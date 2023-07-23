وفاة 4 أشخاص في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب إيران

أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، بمقتل 4 أفراد من الشرطة في إطلاق نار على دورية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقال التلفزيون إن أفراد الشرطة كانوا في دورية معتادة على طريق يربط بين بلدتي خاش وتفتان على بعد 1200 كيلومتر إلى جنوب شرق العاصمة طهران، في محافظة سيستان وبلوشستان المضطربة، "عندما تعرضوا لهجوم من قبل الإرهابيين".

شهدت المحافظة اشتباكات متعددة بين قوات الأمن الإيرانية ومهربي المخدرات.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وما دوافع ذلك.

مقتل ضابطين بالرصاص

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إنهاء حياة ضابطين من عناصر مُكافحة المُخدرات في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد أثناء اشتباك مع المُهربين على الطريق الرابط بين ياسوج وأصفهان، حسبما أفادت وكالة "إرنا" إيرانية.

ونقلت "إرنا" عن مصادر أمنية في محافظة کهکیلویة وبویر أحمد أن الاشتباك وقع بعد الاشتباه بسيارتين كانتا تنقلان شحنة من المخدرات على طريق ياسوج باتجاه أصفهان (في منطقة جسر قرة)، حيث لاحقتهما قوات الأمن وأوقفتهما بمدينة بوير أحمد.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من ركاب السيارتين قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن التي استطاعت أن تقبض على اثنين منهم، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار وقتل آخر، لافتة إلى أن البحث ما زال متواصلا للقبض على الهاربين.

وذكرت "إرنا" أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات قتلا في العملية، وهما النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن واشنطن تركز حاليا على المفاوضات مع إيران من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك، وليست قريبة من اتفاق نووي جديد ولا تعتبره أولوية.

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله".

وردًا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول "اتفاق نووي جديد"، قال كيربي إنه "لا يوجد اتفاق الآن".

وأضاف: "إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة".

وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية أن واشنطن لا تزال بعيدة عن أي اتفاق مع طهران.

وصرح: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لسنا قريبين من أي اتفاق"، مُشيرًا إلى أن العمل جار بين الطرفين لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

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