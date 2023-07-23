اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 ملايين جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5مليون جنيه متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظة القاهرة)لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 37 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية بسوهاج..لضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام ومراكز المديرية..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (37) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(7بنادق آلية–

8بنادق خرطوش-22فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (32متهم " لعدد 7منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم التي تُهدد استقرار المُجتمع، وتهدف الوزارة للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة تستهدف ضبط مُخالفي القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية فضلاً عن البلطجية والمُتهمين بكافة أنواع الجرائم المُختلفة.

وتحظى جهود وزارة الداخلية بتقدير كبير في أوساط أبناء الشعب المصري، نظراً للتأثير الإيجابي الذي تُحدثه على حياة المُواطنين اليومية.