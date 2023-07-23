محافظ الغربية يتفقد رصف وتطوير المحلة وكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمركزي طنطا وكفر الزيات إلى جانب متابعة رفع الإشغالات والمخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وبدأ محافظ الغربية جولته بمدينة المحلة الكبرى بتفقد أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون، كما تفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث تم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

واختتمت الجولة في المحلة بتفقد أعمال تطوير شارع سكة زفتى حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.



وفي كفر الزيات تفقد رحمي محور طريق ترعه النعناعية والذي يتم إنشاؤه بطول 3500 متر وعرض 7 أمتار ضمن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية وطرق رئيسية، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة وخاصة المؤدية للمصانع والشركات، حيث تفقد المحافظ أعمال تدبيش مصرف النعناعية بطول 900 متر وإنشاء حائط ساند بمتوسط عمق 5 أمتار تمهيداً لتوسعة الطريق.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وتخطيطه وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال رفع الإشغالات والقمامة بالطريق الحر كفر الزيات - دفرة، حيث وجه المحافظ بشن حملة مكبرة على الطريق وكافة الطرق السريعة من أجل إظهار الطريق بالشكل اللائق.