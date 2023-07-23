مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم بنادي الزمالك

انطلقت اليوم بحضور طارق يحيى..

انطلقت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وأقيمت اليوم اختبارات مواليد 2009 و 2010 و 2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، حيث شهدت حضورا كبيرا من جانب المواهب من جميع محافظات مصر، تحت إشراف لجان فنية خاصة من مدربين قطاع الناشئين والبراعم بالنادي.

وحرص على التواجد اليوم، طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، و شكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، وحسن بصري وسيد سلامة و تامر وحيد مراد أعضاء اللجنة الفنية، بجانب أسامة حسن نائب مدير المدرسة الأساسية.

ومن المقرر أن تستكمل غدًا الإثنين الاختبارات وفقًا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقًا.

و فيما يأتي مواعيد الاختبارات:

_ الأحد 23 و 30 يوليو، مواليد 2009 و 2010 و 2011.

_ الإثنين 24 و 31 يوليو، مواليد 2007 و 2008 و 2012 و 2013.

_ الثلاثاء 25 يوليو و 1 أغسطس، مواليد 2005 و 2006 و 2014 و 2015.

_ الأربعاء 26 يوليو و 2 أغ

أوسوريو يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين للحديث عن أهمية البطولة العربية

في سياق آخر عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت الجلسة حديثًا مطولًا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المشاركة في البطولة العربية وتحقيق نتائج جيدة تليق باسم وكيان نادي الزمالك.

وحرص أوسوريو على تحفيز الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.