فعاليات وأخبار الكنائس فى أسبوع | تفاصيل جولة رئيـــس الطـــائفة الإنجيلية فى الصعــــيد

اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أمس السبت، فعاليات جولته الرعوية بالصعيد، التى استغرقت 4 أيام تخللتها لقاءات روحية وطقوس رسامة ووضع حجر أساس كنائس جديدة.

وضع رئيس الطائفة فى ختام جولته حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة، ورسامة قسوس وشمامسة بكنيسة بلنصورة ونزلة أسمنت والعوام وعكاكة، ووضع حجر الأساس لكنيسة زاوية سلطان، التى تأتى ضمن قانون تقنين الكنائس، وقال القس أندريه فى كلمته خلال الاحتفال: «نوجه رسالة من صعيد مصر للعالم أجمع، ما نراه اليوم فى بلادنا يؤكد حقيقة العيش المشترك والعلاقة بين المصريين علاقة صلبة ومتجذرة، ونرى المسلمين والمسيحيين فى زاوية سلطان والمنيا الجديدة اليوم فرحين معًا ويدًا واحدة فى بناء الكنيسة، نصلى إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة السلام والمحبة».

وأضاف: «نثمّن مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى الجادة والمخلصة فى بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، تحقيق مقومات».

جاءت هذه الفعاليات بعدما ترأس رئيس الطائفة الجمعة الماضى، احتفالية مئوية كنيسة كردوس فى أسيوط بمشاركة عدد كبير من رموز الكنيسة ومن أبرزهم الدكتور القس راضى عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم عدلى، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلى، والقس سمير صدقان عضو المجلس الإنجيلى العام، والقس عماد شوقى، رئيس المجلس الدستورى والقضائى بالسنودس، والشيخ حلمى صموئيل، نائب رئيس مجمع مشيخة أسيوط، والقس مارتن إلياس، راعى كنيسة كردوس الإنجيلية، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمن اللقاء تنصيب القس ريمون رخا، راعياً للكنيسة الإنجيلية بكوم بوها، بحضور رئيس السنودس، والقس رأفت ناجى رئيس مجمع ملوى المشيخى الإنجيلى، والقس أكرم جودة راعى كنيسة دير مواس، والقس بيوح عازر راعى كنيسة نزلة حرز، والقس بيتر منير، راعى كنيسة بنى عمران، والقس بيتر إبراهيم، راعى كنيسة دير أبوحنس الثانية، والشيخ لطف الله عزيز، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالجاولى.

قدم القس أندريه فى أولى فعاليات جولته بالصعيد الأربعاء الماضى، درع تكريم إلى محافظ المنيا، تقديراً للدور الوطنى الذى لعبه فى تقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية بالمحافظة والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الخدمية، بجانب التعاون والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم.