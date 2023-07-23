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الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إلغاء مباراة توتنهام وليستر سيتي الودية في تايلاند

توتنهام
توتنهام

قرر طاقم تحكيم مباراة توتنهام ونظيره ليستر سيتي إالغاء المباراة الودية التي كان مقرر إنطلاقها اليوم الأحد، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وذلك في المعسكر التجهيزي المقام في تايلاند.

 

وجاء سبب إلغاء المباراة بسبب الأمطار الشديدة،في العاصمية التايلاندية بانكوك، ليقرر طاقم تحكيم المباراة إلغائها لصعوبة إقامة اللقاء.

 

ونشر توتنهام بياناً رسمياً عبر حسابه على تويتر جاء فيه، "تم إلغاء مباراة توتنهام هوتسبير وليستر سيتي الودية بسبب هطلول الأمطار الغزيرة على الملعب، وسوء الأحوال الجوية".

وأضاف بيان توتنهام، بناء على توصية الحكام اعتبر منظمو الحدث أن غير قابلة للعب بعد سقوط الأمطار بكثافة في بانكوك.

 

وقبلها أعلن توتنهام هوتسبير تشكيل الفريق ضد ليستر سيتي كتالي: 

حراسة المرمي : فيكاريو 

خط الدفاع:  أودوجي ، ديفيز ، روميرو ، بورو 

خط الوسط:  هويبرج ، بيسوما ، ماديسون 

خط الهجوم:   سون ، كين ، كولوسيفسكي .

 

يُذكر أن فريق توتنهام، قد خسر مباراته الودية الأولى، أمام جاره وست هام، بنتيجة 3 – 2.

الجريدة الورقية