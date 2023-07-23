ضبط 309 قضايا مُخدرات و 134 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمُواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(309) قضية مخدرات ، (134)قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (82955) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

ضبط 330 مُتهماً في قضايا مُخدرات

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (309) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (330) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,708 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,200 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروينوزنت (17,527 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,710 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,247 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,047 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (320جرام).

عدد (3331) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (134قطعة سلاح نارى بحوزة122متهم).. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية .

(19) بندقية خرطوش .

(2 ) طبنجة.

(94) فرد محلى.

(151) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

ضبط (237) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82955) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(317) حكم جناية.

(26412) حكم حبس جزئى.

(4393) حكم حبس مستأنف.

(40927) حكم غرامة.

(10906) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إرتكبوا

(3) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (249) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23033) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.