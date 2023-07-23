الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مهم للرؤية والنمو.. فوائد تناول فيتامين A لفئة معينة من المرضى

فيتامين A
فيتامين A

فيتامين A عنصر غذائي مهم للرؤية والنمو وانقسام الخلايا والتكاثر والمناعة، ويحتوي فيتامين أ أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة وهي مواد قد تحمي خلاياك من تأثيرات الجذور الحرة، وهي جزيئات تنتج عندما يكسر جسمك الطعام أو يتعرض لدخان التبغ والإشعاع، وقد تلعب الجذور الحرة دورًا في أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

 

txt

أعراض أساسية لنقص فيتامين B12.. شحوب الجلد أبرزها

txt

10 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

يوجد فيتامين A في العديد من الأطعمة ، مثل السبانخ ومنتجات الألبان والكبد. المصادر الأخرى هي الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين ، مثل الخضار الورقية والجزر والشمام ويحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. 

 

فوائد تناول فيتامين A

وكمكمل غذائي عن طريق الفم ، يفيد فيتامين A بشكل أساسي الأشخاص الذين لديهم نظام غذائي فقير أو محدود أو الذين يعانون من حالة تزيد من الحاجة إلى فيتامين (أ) ، مثل مرض البنكرياس أو أمراض العيون أو الحصبة، وإذا كنت تتناول فيتامين أ لخصائصه المضادة للأكسدة ، فضع في اعتبارك أن المكمل قد لا يقدم نفس الفوائد مثل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الطعام. 

 

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ هي 900 ميكروغرام (ميكروغرام) للرجال البالغين و 700 ميكروغرام للنساء البالغات.

مواد متعلقة

بيطري الشرقية: ضبط 1900 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الطويلة: إلغاء دوري المحترفين سيؤثر في سمعة الرياضة المصرية حول العالم (فيديو)

عقب تطويرها مؤخرًا.. مطالب بدعم مدرسة عزبة دنقل بمقاعد جديدة

ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة

توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالى والكلية الملكية للجراحين (صور)

الاستماع لأقوال ربة منزل اتهمت أشقاء زوجها بالاعتداء عليها

الجريدة الورقية