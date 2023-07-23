مهم للرؤية والنمو.. فوائد تناول فيتامين A لفئة معينة من المرضى

فيتامين A عنصر غذائي مهم للرؤية والنمو وانقسام الخلايا والتكاثر والمناعة، ويحتوي فيتامين أ أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة وهي مواد قد تحمي خلاياك من تأثيرات الجذور الحرة، وهي جزيئات تنتج عندما يكسر جسمك الطعام أو يتعرض لدخان التبغ والإشعاع، وقد تلعب الجذور الحرة دورًا في أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

يوجد فيتامين A في العديد من الأطعمة ، مثل السبانخ ومنتجات الألبان والكبد. المصادر الأخرى هي الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين ، مثل الخضار الورقية والجزر والشمام ويحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ.

فوائد تناول فيتامين A

وكمكمل غذائي عن طريق الفم ، يفيد فيتامين A بشكل أساسي الأشخاص الذين لديهم نظام غذائي فقير أو محدود أو الذين يعانون من حالة تزيد من الحاجة إلى فيتامين (أ) ، مثل مرض البنكرياس أو أمراض العيون أو الحصبة، وإذا كنت تتناول فيتامين أ لخصائصه المضادة للأكسدة ، فضع في اعتبارك أن المكمل قد لا يقدم نفس الفوائد مثل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الطعام.

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ هي 900 ميكروغرام (ميكروغرام) للرجال البالغين و 700 ميكروغرام للنساء البالغات.