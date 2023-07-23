البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 5.9 نقاط ليصل الى مستوى 7325.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 %، وسط تداول 240.12 مليون سهم عبر 10390 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار نحو 125.6 مليون دولار.

البورصة الكويتية

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس فى البورصة الكويتية بنحو 30.7 نقطة ليصل الى مستوى 5636.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.55 % من خلال تداول 83.13 مليون سهم عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 7.6 ملايين دينار نحو 23.18 مليون دولار.

فيما انخفض مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بمقدار 2.5 نقطة ليصل الى مستوى 8158.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.03 % من خلال تداول 156.9 مليون سهم عبر 6775 صفقة بقيمة 33.5 مليون دينار نحو 101.5 مليون دولار.

وارتفع ( مؤشر رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بمقدار 48.2 نقطة ليصل الى مستوى 5589.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 87 % تناول خلالها 60.7 مليون سهم عبر 2674 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار نحو 20.9 مليون دولار.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.90 بارتفاع قدره 5.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.46 بارتفاع قدره 0.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و19 ألفا و438 سهما بقيمة إجمالية قدرها 694 ألفا و426 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.09 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4800.52 نقطة منخفضًا 4.6 نقاط وبنسبة 0.09 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4805.07 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و204 آلاف و224 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 52.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4 ملايين و658 ألفًا و835 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.45 في المئة، لتصل عند مستوى 2473.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2413 صفقة.