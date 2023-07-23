انقطاع الكهرباء.. يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء خلال الموجه الحارة وكيفية تقديم شكوى من تضررهم بسبب انقطاع الكهرباء.

وحول كيفية التقدم بالشكاوى ضد انقطاع الكهرباء، تواصلت بوابة الوفد الالكترونية مع جهاز حماية المستهلك لطرح سؤال أين جهاز حماية المستهلك من أزمة انقطاع الكهرباء، حيث إن الكهرباء خدمة تقدمها الشركات وتخضع للجهاز.

فيما حرصت بوابة الوفد على الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو رقم الخط الساخن "19588"، الذى وجه بالتواصل من خلال واتس آب برقم " 01577779999 ولكن جاء كالتالى.

وبعد التواصل من خلال خاصية الواتس اب تم الرد الآلى من الجهاز والافادة بتقديم الشكوى عن طريق رابط الشكاوى وارفاق المستندات اللازمة وتحويل الشكاوى للمختص وعند عدم الرد يتم التواصل من خلال الخط الساخن من أى تليفون أرضى الذى تم التواصل من خلاله وتم التحويل الى الواتس أب.

يُذكر أنه يشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا.

ويعتبر جهاز حماية المستهلك، جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويختص الجهاز بضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك

فيما يختص بتوفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك، وصون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق، والتصدى لأي فساد تجارى يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.

ويختص بتحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية، والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي، والزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.

وقد حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999.