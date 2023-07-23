الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستماع لأقوال ربة منزل اتهمت أشقاء زوجها بالاعتداء عليها

محكمة
محكمة

قررت نيابة السلام، استدعاء ربة منزل اتهمت أشقاء زوجها بالتعدي عليها بالضرب، ما تسبب لها في إصابات لمواجهتها بالمتهمين.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أشقاء زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها وضبط مرتكبي بالواقعة. 

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

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