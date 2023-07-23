الاستماع لأقوال ربة منزل اتهمت أشقاء زوجها بالاعتداء عليها

قررت نيابة السلام، استدعاء ربة منزل اتهمت أشقاء زوجها بالتعدي عليها بالضرب، ما تسبب لها في إصابات لمواجهتها بالمتهمين.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أشقاء زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها وضبط مرتكبي بالواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.