"الفاروقية" بالدقهلية تعانى من العطش

معاناة حقيقية تعيشها منشية عبدالرحمن أوالفاروقية التابعة لمركزدكرنس بمحافظة الدقهلية والتى يبلغ عدد سكان أهلها 35الف نسمة من من ندرة مياه الشرب منذ فترة طويلة بسبب ضعف ضخ المياه من شبكة مياه الشرب وهى أزمة تعود لسنوات طويلة وإزدادت الأزمة فى هذه الأيام حيث تنقطع المياه فى هذا الطقس الحار الذي فاقت فيه درجة الحرارة الخامسة والأربعين معظم فترات النهار بينما يبدأ الأهالي فى ملء خزانات المياه بعد الفجر لتتزود بها لسد احتياجات اليوم.

عبر مواطنو منشية عبدالرحمن عن غضبهم من انعدام مياه الشرب، مؤكدين أنها تصل مرة كل أسبوعين أيام ولساعات معدودة مما جعلهم يعيشون أزمة عطش خانقة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة التى تحتاج استهلاكا كبيرا للمياه، مما دفع بهم إلى التعبير عن غضبهم وسخطهم، مطالبين المسئولين بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لأزمة المياه التي نغصت يومياتهم وحولتها إلى جحيم.

أكد حسين البيلى أن أهالى القرية لايجدون المياه وإن وجدت تكون فى جزء من القرية وباقي القرية لايوجد بها قطرة مياه واحدة ونعانى جدا طوال فترات النهار وخاصة ربات البيوت اللواتي يعجزن عن تدبير احتياجات المنزل ويقمن بالسهر طيلة الليل لغسيل الأطباق والملابس وتدبير احتياجات المنزل وهذا يعد مشقة بالغة وأضاف إننا نناشد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتدخل لحل أزمة مياه الشرب بالقرية وأقول له أن أهالى القرية يعانون وهم فى حالة استياء شديد بسبب عدم وجود مياه شرب بالقرية منذ فترة طويلة وقد قمنا بالشكوى للمسئولين بمحافظة الدقهلية ولكن لم يتحرك أحد وهناك عدم مبالاة من رئاسة مركز ومدينة دكرنس.

ويكمل أحمد السيد أبوالمعاطى من أبناء القرية وللأسف فى القرن الواحد والعشرين لسه نقوم بتأجير تنك مياه علشان نشرب منه ويملأ منه الخزانات بمبلغ 140جنيها لأننا لا نستخدم خزانات منازلنا للشرب والطهي لكونها ملوثة وقمنا بشراء هذه التنكات ومع ذلك يأتى محصلين شركة مياه الشرب لتحصيل فواتير استهلاك المياه فى نهاية الشهر.

محمد جبر من أبناء القرية إننى كأحد سكان القرية أعانى واشتكى مر الشكوى من الانقطاع الدائم وضعف ضخ المياه بالقرية منذ فترة كبيرة وحياتنا صعبة للغاية ولا يوجد مسئول واحد يتجاوب مع شكوانا بالرغم من أن مطلبنا مشروع وهو كوب مياه نظيف.

فى الوقت نفسه أكد محمد حسن أن مياه الشرب قطعت عنهم منذ بداية الصيف، وإنهم يشترون المياه من المراكز المجاورة عبر سيارات نصف نقل تنقل المياه في فناطيس ويباع الجركن بـ10 جنيهات.