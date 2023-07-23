الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 8 آلاف طن بضائع متنوعة في موانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 410 شاحنة بضائع و74 سيارة .

 وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 268 شاحنة بضائع و31 سيارة.

 بينما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 142 شاحنة بضائع   و43 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا  البحرى اليوم لاستقبال السفينة NEW Liberty  وتغادرالميناء  السفينتين القاهرة وامل و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

 و شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع  عامة ومتنوعة و128 شاحنة  بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1122 راكبا بموانيها .
 

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