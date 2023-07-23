تداول 8 آلاف طن بضائع متنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 410 شاحنة بضائع و74 سيارة .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 268 شاحنة بضائع و31 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 142 شاحنة بضائع و43 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة NEW Liberty وتغادرالميناء السفينتين القاهرة وامل و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

و شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و128 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1122 راكبا بموانيها .

