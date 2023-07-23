ترقبوا.. ظاهرة فلكية نادرة نهاية الأسبوع الجاري

تشهد سماء العالم يومي 27 و28 يوليو الجاري ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران كوكب الزهرة مع كوكب عطارد والنجم ريجولس، إذ يمكن مشاهدة الظواهر الفلكية في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

اقتران كوكب الزهرة مع عطارد

وكشف الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‏، عبر صفحته على مواقع الواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن اقتران كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس قلب الأسد) يحدث يومي 27 و 28 يوليو الجاري.

الاقتران الثلاثي

وأوضح تادروس، أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران الثلاثي باتجاه الغرب عند دخول الليل حتي غروب المشهد بحلول الـ 8:45 مساءا تقريبا في 27 يوليو.

اقتران عطارد مع ريجولس

وأشار، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن كوكب عطارد يقترن مع النجم ريجولس، حيث يُرى هذا المشهد عند دخول الليل في 28 يوليو وحتى غروبه في الـ 9:5 مساءًا تقريبًا.

الظواهر الفلكية

كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولكن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الظواهر النهارية

أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.