كأس العالم للسيدات .. شوط سلبي بين فرنسا وجامايكا

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة فرنسا وجامايكا ، الجارية بينهما الآن على ملعب سيدني بدولة أستراليا لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة فعالياتها بدولتي أستراليا ونيوزيلندا.



وتشهد بطولة مونديال السيدات مشاركة كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للأندية woman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.



وبدأ منتخب السويد مشواره في فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب ويستاك بدولة نيوزيلندا في الجولة الأولى من المنافسات ، كما حقق منتخب هولندا الفوز على البرتغال بهدف من دون رد صباح اليوم أيضًا.