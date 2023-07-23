خطوات ترشيد استهلاك الأجهزة المنزلية للكهرباء

تعيش مصر موجة ارتفاع فى درجات الحرارة مستمرة للأسبوع الثاني، والتي أدت إلى لزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية بسبب استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بشكل مستمر، والذي توصل إلى ارتفاع الضغط في الأحمال والاستهلال بشكل أكبر، لتقوم الحكومة بتخفيف الضغط بقطع الكهرباء نظرًا لتخفيف الضغط، وقام المواطنون بتقديم شكاوى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

تستعرض الوفد فى السطور التالية كيفية تجنب زيادة الاستهلاك في الكهرباء في فصل الصيف في ظل الموجة شديدة الحرارة التى نعيش فيها حاليا ، يمكن اتباع بعض النصائح التي من شأنها تقليل استهلاك الأجهزة المنزلية للكهرباء، ووفقًا للإرشادات التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ترشيد استهلاك التكييف للكهرباء:

يجب تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، لزيادة كفائته التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع الفاتورة. تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل. ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدًا في الجو الحار، مما سيرشد من الاستهلاك ويوفر البرودة المناسبة. ننصح بغلق التكييفات عند الخروج من الغرفة واستخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف. عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية الصيف.

تكييف

ترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء:

ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. ترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم. يجب إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة. وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن. عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، مع ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة. الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل، وإزالة الثلج باستمرار.

ثلاجة كهربائية

ترشيد استهلاك الغسالة للكهرباء:

تشغيل الغساله بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة عند الحمولات الأقل. استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس. استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة من المغرب ولمدة 4 ساعات. تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، وتجفيف الغسيل بأشعة الشمس.

غسالة كهربائية

ترشيد استهلاك سخان المياه :

تجنب ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى له ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء. ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية. عدم تشغيل السخانات بصفة مستمرة طوال اليوم ولكن تشغيله قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية بالمياه كل 3 أو 6 شهور للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر. ننصح بشراء الجهاز عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

سخان المياه

ترشيد استهلاك غلاية المياه للكهرباء:

يكون حجم غلاية المياه مناسب للاحتياجات اليومية، واختيار النوع الموفّر للطاقة. تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه، حيث يمكن معايرة عدد الأكواب المرغوبة. فصل فيشة الغلاية من المصدر الكهربائي.

غلاية المياه

نصائح لترشيد استهلاك مبرد المياه للكهرباء:

تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام قبل تحديد نوعها. عدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستستهلك كهرباء أكثر. شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة. اختيار مبرد المياه المزود بالحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي. استخدام المبرد عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

مبرد المياه

عند عودة التيار الكهربائي:

ولحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار عند عودة الكهرباء، يجب فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر «البريزة»، يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى، بحيث تتيح الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

وختامًا، ينصح بعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، لأن ذلك يستهلك طاقة كهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.