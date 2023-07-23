فيل ينقل صناديق الاقتراع في انتخابات كمبوديا (فيديو)

استخدمت المفوضية القومية للانتخابات في كمبوديا، فيل لحمل صناديق الاقتراع ومواد الانتخابات عبر الأنهار والغابات للوصول إلى قرية بها 173 ناخبا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “ten” اليوم الأحد، لحظة وصول فيل إلى صندوق الاقتراع، الواقع في قرية لاو روميت، بلدية كرانج تي، في مقاطعة موندولكيري، سيرًا على الأقدام بعد ثلاث ساعات.

اجتمعت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا لتنظيم وإنشاء مراكز اقتراع يوم السبت، قبل يوم واحد من الانتخابات العامة في البلاد، والتي يحق لنحو 9.7 مليون من سكانها البالغ عددهم 16 مليونًا التصويت.

انتخابات من جانب واحد في كمبوديا

تجري كمبوديا انتخابات من جانب واحد اليوم الأحد، من المؤكد أنها ستطيل من هيمنة الحزب الحاكم على السياسة، وتمهد الطريق لانتقال قيادة تاريخي ونهاية عهد أحد أطول رؤساء الوزراء في العالم.

أمر هون سين، الذي تولى السلطة في كمبوديا لأكثر من ثلاثة عقود، الشهر الماضي البرلمان المصدق عليه بمراجعة قانون الانتخابات بحيث يُمنع أي شخص لا يصوت من خوض أي انتخابات مستقبلية.

أعربت جماعات حقوق الإنسان عن انزعاجها مما تعتبره حملة ترهيب وتهديدات عامة من قبل هون سين وحزب الشعب الكمبودي قبل الانتخابات التي من المؤكد أنها ستهيمن عليها.

في الانتخابات الأخيرة في عام 2018 ، فاز حزب الشعب الكمبودي الذي ينتمي إليه هون سين بجميع المقاعد البرلمانية ، حيث سجل 4.8 مليون صوت من أصل 6.9 مليون تم الإدلاء بها.