الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إعلان البروتوكول المصري المحدث للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لعلاج الأمراض الصدرية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحي

 ترأس الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، جلسات المؤتمر العلمي، اليوم، الذي شارك فيه نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريي أمراض الجهاز التنفسي وذلك للإعلان عن إطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف أنواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة وذلك لتقديم الرعاية والعلاج الأمثل والحد من المخاطر ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

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من جانبة أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ورئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة أن تحديث البروتوكول المصرى للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية خطوة مهمة وتستهدف علاج المريض وفقًا لأحدث خطط العلاج التى تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية وقال: الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلب على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي.

 

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات.

 

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون استشارة الأطباء، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة خاصة كورونا.

 

وقال إن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

 

وأكد أن البروتوكول المحدث يمثل خطوة مهمة في العلاج من الأمراض الصدرية مع الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وتابع: نستهدف صحة المريض وعلاجه بأحدث البروتوكولات وتقليل الإسراف فى تناول المضادات الحيوية. 

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