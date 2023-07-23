أزمة الكهرباء تُشعل سخرية رواد التواصل الاجتماعى

أدى انقطاع الكهرباء المتكرر فى مناطق عدة أنحاء الجمهورية إلى حالة من السخرية والتندر يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وطول مدة انقطاع التيار عن الأجهزة الكهربائية والتكييفات.

عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين في بعض المحافظات، خصوصًا محافظات الصعيد والدلتا وأجزاء من القاهرة الكبرى، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى 6 ساعات متواصلة بحسب بعض ما تداوله رواد التواصل الاجتماعى.

فى الوقت الذى تواصل درجات الحرارة الارتفاع إذ تجاوزت حاجز الـ40 فى القاهرة والمحافظات الساحلية، واقتربت من 50 درجة فى جنوب، قامت الحكومة بتخفيف الأحمال.

الحكومة ترد على تخفيف الأحمال :

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة بدأت منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. وأدى هذا إلى زيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. وسيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل، من أجل استعادة الشبكة ضغوطها من الغاز. وأكد مدبولي أهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.

بيان الحكومة المصرية

القابضة للكهرباء: لا تستخدموا المصاعد في هذا التوقيت

الشركة القابضة لكهرباء مصر أكدت أنه يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل على ساعة من وقت فصل التيار.

وأهابت الشركة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظًا على سلامتهم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءًا من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023.

بيان الشركة القابضة للكهرباء

غضب وسخرية رواد التواصل الاجتماعى:

انقطاع الكهرباء المتكرر فى عدة مناطق دفع المواطنين إلى السخرية والتندر فنشر محمد مصطفى صورة ساخرة عن موعد انقطاع الكهرباء.

وغرد كريم نوح قائلًا "يارب ما تشوف ساعه راحه يالى بتقطع الكهرباء"

فيما علق حسن اللول "مصر كلها إجازة ما عدا اللى بيقطع النور"

ونشر عمرو الفرماوى صورة ساخرة عن تخفيف الاحمال

وسخر مصطفى أمير قائلًا "من بعد البيان الملعبك بتاع الكهرباء الناس اتجننت فى الشارع وكله بيبص فى الساعة قبل رأس الساعه بـ 10 دقايق ومنتظرين كأنه لحظة رأس السنة.

ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر:

وأفادت تقارير إعلامية أن الطلب على الكهرباء في مصرسجّل أعلى مستوى له تاريخيًا الإثنين، إذ وصلت ذروة الأحمال على الشبكة الوطنية إلى 34.6 ألف ميجاوات بالتزامن مع الموجة الحارة في البلاد.