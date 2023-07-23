إصابة 3 أشخاص في انقلاب سوزوكي بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والجروح والكدمات، إثر تعرضهم اليوم الأحد لوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة، بنطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

والبداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة، بنطاق مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.